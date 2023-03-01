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Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023: Kuzey Anadolu Fay Hattı ile deprem riski olan iller

Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri ve ilçeleri sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkiye neden oldu. Büyük deprem felaketinin ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı gündeme geldi. Kuzey Anadolu fay hattı depremlerini haberimizde derledik. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı haritası ile deprem riski olan yerler...

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  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan deprem felaketinin ardından fay hatları gündeme geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı haritası ile deprem riski olan iller ve ilçeler paylaşıldı. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yaşanmış depremler ve fay hattında yer alan bölgeler...
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    KUZEY ANADOLU FAY HATTI TANIMI

    Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

    KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    VAN GÖLÜ'NDEN SAROS KÖRFEZİ'NE TÜM KUZEY ANADOLU'YA UZANMAKTADIR

    KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. 

    Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    UZMAN İSİMDEN UYARI!

    Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, deprem öncesi alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, Anadolu'nun Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı'nın arasından batıya ve güneybatıya doğru yılda 3 santimetre yer değiştirdiğini ve depremin ne zaman olacağının bilinemediğini, bu yüzden her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞANMIŞ DEPREMLER

    1929 Sivas - Suşehri:  6,1 

    1939 Erzincan: 7,9

    1942 Niksar – Erbaa: 7,0 
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    1944 Bolu – Gerede: 7,2

    1943 Tosya – Ladik: 7,2

    1951 Kurşunlu: 6,9 

    1957 Abant: 7,1 
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    1966 Varto: 6,9 

    1967 Mudurnu: 7,1 

    1992 Erzincan: 6,7 

    1999 Gölcük: 7,4 
  • Kuzey Anadolu Fay Hattı 2023 | Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri hangileri, nerelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı deprem riski olan iller

    1999 Düzce: 7,2 

    2022 Düzce: 6,0

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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