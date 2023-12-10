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        Haberler Ekonomi Borsa Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kuzey Boru 'KBORU' kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı? 'KBORU' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        SPK tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Kuzey Boru, 36,20 TL hisse fiyatıyla, 7-8 Aralık tarihinde halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Kuzey Boru halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Kuzey Boru A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 24.000.000 lot dağıtımı yaptı. İşte Kuzey Boru halka arz sonuçları ile kişi başı lot dağıtım sayıları ve hissenin 'KBORU' koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:23
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        1

        Kuzey Boru halka arz sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kuzey Boru halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih de netlik kazanmış olacak. Peki, "Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı? 'KBORU' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Kuzey Boru A.Ş. halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kuzey Boru A.Ş. 7-8 Kasım tarihlerinde halka arz kapsamında talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı.

        3

        KUZEY BORU KAÇ LOT VERDİ?

        Kuzey Boru halka arzında yatırımcılara kişi başı 7 lot (253.40 TL) hisse dağıtımı yapıldı.

        4

        KUZEY BORU NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Kuzey Boru'nun önümüzdeki hafta borsada işlem görmesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

        5

        KUZEY BORU TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Kuzey Boru A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 7-8 Aralık'ta ve 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

        6

        KUZEY BORU HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı 36,20 TL sabit fiyattan satılırken T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabildi.

        7

        KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Katılım endeksine uygun olarak görülen Kuzey Boru payları için hisse alış ekranından giriş yapılabilecek

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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