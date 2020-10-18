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Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında?

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Ersin Tatar, Kıbrıs seçimlerine Ulusal Birlik Partisi adayı olarak katıldı. İşte Ersin Tatar'ın hayatı...

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında?

Ersin Tatar, 7 Eylül 1960'da Lefkoşa'da doğmuştur. Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçi ve mevcut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanıdır. 31 Ekim 2018’den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Bundan önce 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev almıştır. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak katılmış ve 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan ikinci tur seçiminde cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Ersin Tatar'ın babası siyasetçi Rüstem Tatar, annesi ev hanımı Canev Tatar'dır. Köşklüçiftlik İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra 1971-1974 yıllarında İngiliz Okulu'nda eğitim görmüştür. 1974'te Kıbrıs Harekâtı sonrasında okulun güneyde kalmasıyla birlikte eğitimine yatılı olarak İngiltere'de, Londra'daki Forest School'da devam etmiştir, liseyi 1979'da burada tamamlamıştır. 1982'de Cambridge Üniversitesinden iktisat alanında mezun olmuştur.

5 Mayıs 2009 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı görevine başlamıştır. Bu dönemde ayrıca UBP Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. 2013 yılında Hükümet'in güvensizlik oyu ile düşürülmesinin ardından görevi son bulmuştur.

27 Ekim 2018 tarihinde yapılan UBP Kurultayı'nda 2592 oy alarak birinci olmuştur ve 2005 oy olarak ikinci olan mevcut Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile birlikte ikinci tura kalmıştır. 31 Ekim 2018 tarihinde UBP Kurultay Divan Kurulu tarafından ikinci tur seçimi yapılmaksızın Genel Başkan olarak seçildiği ilan edilmiştir. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda %52 oy oranıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Ersin Tatar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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