Kuzey Kore bu kızı konuşuyor

Kuzey Kore devlet medyasının yakın zamanda servis ettiği görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un etrafında şarkı söyleyen kişinin tek kızı olduğu iddia edildi.

İngiliz Daily Mail'in aktardığına göre, yakın zaman televizyonda yayınlanan etkinlik sırasında Kim'in yanında kendisinin tek kızı olan Ju-ae'nin ilk kez görüldüğü öne sürüldü.

Haberde etkinlikteki diğer çocukların Kim'in etrafında heyecanla zıpladığı, Ju-ae olduğu iddia edilen kızın ise diğerlerine göre "daha sakin" olduğu ifade edildi.