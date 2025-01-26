Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'den stratejik seyir füzesi denemesi
Kuzey Kore, son zamanlarda artırdığı füze denemelerine bir yenisini ekledi. Kuzey Kore devlet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre 25 Ocak Cumartesi günü stratejik seyir füzesi denemesi yapıldı.
Giriş: 26.01.2025 - 00:38 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:38
Kuzey Kore, son zamanlarda artan füze denemelerine bir yenisini ekledi. Kuzey Kore devlet medyasından yapılan açıklamaya göre 25 Ocak Cumartesi günü stratejik seyir füzesi denemesi icra edildi.
Füze denemesini Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un da takip etti.
Günün Önemli Manşetleri