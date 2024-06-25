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        Haberler Dünya Kuzey Kore Güney Kore'ye bini aşkın çöp balonu gönderdi | Dış Haberler

        Kuzey Kore Güney Kore'ye bini aşkın çöp balonu gönderdi

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin Pazartesi gecesi Güney Kore'ye yeniden çöp balon göndermeye başladığını duyurdu. Yetkililer, Mayıs ayından bu yana Güney Kore'ye bin 500'den fazla çöp taşıyan balon gönderildiğini, balonların içinde izmarit ve gübre gibi atıkların bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:10
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        Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin Pazartesi gecesi Güney Kore'ye yeniden çöp taşıyan balon göndermeye başladığını duyurdu.

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        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore balonlarının güneydoğuya hareket ettiği belirtildi.

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        Açıklamada, Güney Kore vatandaşlarından Kuzey Kore'den gönderilen balonlara dokunmamaları ve bunları asker ve polis yetkililerine bildirmeleri istendi. Buna nasıl tepki verileceği açıklanmadı.

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        Mayıs ayının sonlarından itibaren Kuzey Kore, Güney Kore'nin çeşitli yerlerine gübre, sigara izmaritleri, kumaş artıkları ve atık piller bırakan binin üzerinde balon gönderdi.

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        Reuters'ın haberine göre, balonların içinde Mickey Mouse, Winnie the Pooh ve Hello Kitty karakterlerinin yer aldığı eşyalar da dahil olmak üzere Güney'den bağışlanan kesilmiş "Batı" kıyafetleri de vardı. Ayrıca çoraplar, elbiseler ve çocuk kıyafetleri de bulunuyordu.

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        Kuzey Kore ise bunun, Kuzey Kore'ye yiyecek, ilaç, nakit para ve Kuzey rejimini eleştiren broşürler taşıyan balonlar gönderen Kuzeyli sığınmacıların ve Güney Koreli aktivistlerin propaganda kampanyasına misilleme olduğunu söylüyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kuzey kore
        #güney kore
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