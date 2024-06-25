Kuzey Kore Güney Kore'ye bini aşkın çöp balonu gönderdi

Reuters'ın haberine göre, balonların içinde Mickey Mouse, Winnie the Pooh ve Hello Kitty karakterlerinin yer aldığı eşyalar da dahil olmak üzere Güney'den bağışlanan kesilmiş "Batı" kıyafetleri de vardı. Ayrıca çoraplar, elbiseler ve çocuk kıyafetleri de bulunuyordu.