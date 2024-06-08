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        Haberler Dünya Kuzey Kore, Güney Kore'ye yine "çöp balonu" gönderdi - En Son Haberler | Dış Haberler

        Kuzey Kore, Güney Kore'ye yine "çöp balonu" gönderdi

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin içerisinde "çöp" olduğu düşünülen balonlardan gönderdiğini duyurdu. Yetkililer, halka balonlara dokunmamalarını ve polise bildirmelerini tavsiye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:51 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:15
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        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
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        Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin yeniden içinde "çöp" bulunduğu düşünülen balonlar gönderdiğini açıkladı.

        Yonhap'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, gökyüzünde tespit edilen balonların rüzgarın etkisiyle güney bölgelerine doğru ilerleyebileceği kaydedildi.

        Açıklamada, halka Kuzey'in gönderdiği ve içerisinde "çöp" olduğu düşünülen balonlara dokunmamaları ve polise bildirmeleri tavsiye edildi.

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        "ÇÖP BALONU" GERİLİMİ

        Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

        Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı.

        Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirmişti.

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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