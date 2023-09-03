Kuzey Kore hakkında 20 ürkütücü ve ilginç gerçek
Resmi ismi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan (DPRK) Kuzey Kore, birçok insan tarafından merak edilen bir ülke. Kuzey Kore hakkında bilinen bilgiler oldukça sınırlıdır. İşte Kuzey Kore'nin ürkütücü gerçekleri.
Kuzey Kore, Japonya'nın uzun süreli işgalinin ardından 9 Eylül 1948'de Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Kore'nin kuzey yarısında kuruldu. 2018 ylı itibarıyla, ülkenin toplam 120.540 kilometrekare bir alanda yaşayan 25.549.604 (Yirmi beş milyon beş yüz kırk dokuz bin altı yüz dört) kişilik bir nüfusa sahip olduğu ve km kare başına 212 nüfus yoğunluğu yaşandığı tahmin ediliyor.
KUZEY VE GÜNEY KORE 1950'DEN BERİ SAVAŞ HALİNDE
Kore'nin Japonya tarafından işgal edilmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte hem Sovyet Rusya'nın hem de ABD'nin geleceğine dair planlar yapıldı.
ABD liderliğindeki güçler Kore'nin güneyini, Sovyet liderliğindeki güçler ise kuzeyi işgal etti.
Güneyde ABD kontrolü altında Batı yanlısı bir hükümet kuruldu ve kuzeyde Sovyet destekli komünist bir hükümetin kurulması hedeflendi.
Her iki taraf da Kore'yi birleştirmeyi hedeflerken yeni Kore'nin nasıl olması gerektiği konusunda güney ve kuzey arsında çok farklı fikir ayrılıkları oluştu.
Ortak zemin bulma fikirlerinin defalarca başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 1950'de savaş çıktı. 1953'te savaş çıkmaza girerken, iki taraf arasında resmi bir barış antlaşması hala imzalanmadı.
KUZEY KORE HALKI KENDİLERİNE KUZEY KORELİ DEMİYOR
Kuzey Kore halkına göre bir bölünme yok. Yani onlar Kuzey Koreli değil Koreli. Kuzey Kore'ye göre Güney Kore'deki halk da Koreli ancak bu durum hükümet tarafından baskılanıyor.
KURULDUĞUNDAN BU YANA AYNI AİLE KUZEY KORE'Yİ YÖNETİYOR
Kuzey Kore'nin ilk lideri II. Dünya Savaşı'nda devrimci bir gerilla savaşcısı olarak eylemleriyle iktidar yükselen Kim II Sung'du. Kim Jog II komünist bir devlet için oldukça alışılmışın dışında bir hareket yaparak babasının yerine geçti.
PYONGYANG STADYUMU DÜNYANIN EN BÜYÜK STADYUMUDUR
Kuzey Kore'nin 1 Mayıs Stadyumu, 1989'da inşa edilmiş olmasına rağmen 150.000 koltukla akıllara durgunluk veren dünyanın en büyük oturma kapasitesine sahip stadyumudur.
KUZEY KORE KOMÜNİST BİR ÜLKE DEĞİLDİR
Kuzey Kore'ye dair yaygın bir yanılgı hala komünist bir ülke sanılmasıdır. Kim II Sung sosyalizme ve komünizme inanırken, kurduğu ülke yıllar geçtikçe hızla komünistliğini yitirmeye başladı.
Ülkenin yeni iktidar hanedanlığı Juche siyasi ideolojisi ile değiştirildi.
KUZEY KORE'NİN KENDİ TAKVİMİ VAR
Dünyanın çoğunluğu İsa'nın doğuşuna bağlayan bir takvim olan Gregoryen takvimini kullanırken, Kuzey Kore Büyük Lider Kim II Sung'un doğuşuna dayanan bir takvim kullanılıyor.
KUZEY KORELİLEİRN İNTERNETE ERİŞİMİ YOK
Kuzey Kore'nin elit insanları hariç halkın internete erişimi yok. Devlet onaylı bir bireyseniz yalnızca yine devletin izin verdiği web siteleri ve basit e-posta sağlayıcı sistemlere erişebilirsiniz.
KUZEY KORE'DE OKUMA YAZMA ORANI YÜZDE YÜZDÜR
Devletin tüm vatandaşları ücretsiz eğitim alır. Eğitime oldukça değer veren Kuzey Kore'de okuryazarlık oranı oldukça başarılıdır.
SADECE İKİ ÜLKE KUZEY KORE'YE VİZESİZ GİREBİLİR
Malezya veya Singapur pasaportunuz olmadığı sürece Kuzey Kore'ye ziyaret etmek için vizeye başvurmanız gerekir.
KUZEY KORE DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ ORDUSUNA SAHİP
Kuzey Kore yaklaşık 1,21 milyon askerle yani ülke nüfusunun yüzde 4,7'siyle dünya çapında dördüncü en büyük muvazzaf orduya sahip.
KUZEY KORE'DE ZORUNLU ASKERLİK HEM KADINLARDA HEM DE ERKEKLERDE GEÇERLİDİR
Kuzey Kore'de zorunlu askerlik erkeklerde en az 10 yıl sürer ve 17 yaşında başlar. Kadınlarda ise zorunlu askerlik 23 yaşına kadar yapılmalıdır.
PYONGYANG METROSU NÜKLEER DEPODUR
Eğer Kiev, Tiflis veya Moskova'daki metro sistemlerini ziyaret ettiyseniz Kuzey Kore'deki Pyongyang metrosu tanıdık gelecektir.
Pyongyang metro sistemi yerin derinliklerinde yer alır ve yolcular 316 fitten (96m) özenle dekore edilmiş platformlara seyahat ederler.
Metronun bu kadar derin olmasının nedeni ise her istasyonun diğer Sovyet dönemi sistemi gibi nükleer sığnak görevi görmesidir.
Kaynak: TheFactSite