Dünyanın en küçük ülkeleri: 44 kilometre karelik alana sahip ülkeler var!

Dünyanın en küçük ülkeleri: 44 kilometre karelik alana sahip ülkeler var!

1 Şurada Paylaş!









1. VATİKAN - 44 KİLOMETRELİK ALANA SAHİP

İtalya'nın Roma kentinde bulunan Vatikan, Papa'nın ve diğer birçok dini figürün evidir. Sadece 800 kişilik nüfusa sahip olam Vatikan'da yalnızca 450 insan gerçek vatandaşlığa sahip.

Egemenliğini 11 Şubat 1929'da Latern Antlaşması ile ilan eden Vatikan kendi pullarını, pasaportlarını ve plakalarını çıkarıyor. Kendi avrosunu çıkaran Vatikan'ın yine kendine özel marşı ve bayrağı var.