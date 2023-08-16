Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kuzey Kore'ye yasa dışı giren ABD'li asker hakkında yeni iddia: İltica etmek istiyor

        Kuzey Kore'ye yasa dışı giren ABD'li asker hakkında yeni iddia: İltica etmek istiyor

        Kuzey Kore, ülkeye yasa dışı giren ABD'li asker Travis King'in ABD ordusunda maruz kaldığı ayrımcılık sebebiyle Kuzey Kore veya üçüncü bir ülkeye iltica etmek istediğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kuzey Kore, ülkeye "izinsiz ve yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker Travis King'in, "ABD ordusunda maruz kaldığı ayrımcılık ve insanlık dışı muamele" nedeniyle Kuzey Kore veya üçüncü bir ülkeye "iltica talebinde bulunmak" istediğini ileri sürdü.

        2

        Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), King'in durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

        King'in, Kuzey Kore sınırını geçmesinin "ABD ordusunda gördüğü kötü muamele ve ayrımcılıktan" kaynaklandığını itiraf ettiği iddia edildi.

        3

        "Amerikan toplumunda var olan eşitsizlikten dolayı hayal kırıklığı yaşadığı" ifade edilen King'in, bundan dolayı Kuzey Kore veya farklı bir ülkeye "iltica etmek istediği" aktarıldı.

        King'in sınırdan "kasten izinsiz geçtiği", Kuzey Koreli yetkililerce gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın hala devam ettiği kaydedildi.

        4

        "ABD, KING'İN GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜLKESİNE GERİ DÖNMESİNE SAĞLAMAYA ODAKLANDI"

        ABD Savunma Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore'nin iddiasına dair Yonhap'a yaptığı açıklamada, ABD'nin King'in güvenli şekilde ülkesine geri dönmesini sağlamaya odaklandığını belirtti.

        5

        Söz konusu açıklama, Kuzey Kore'nin, King'in Kuzey'e ya da üçüncü bir ülkeye "sığınma isteğini" dile getirdiğini iddia etmesinden kısa süre sonra geldi.

        "Pyongyang'ın iddialarını" doğrulayamayacaklarını belirten sözcü, "Bakanlığın önceliği King'i eve getirmektir. Bunun için mevcut tüm kanallar aracılığıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        6

        TRAVIS KING OLAYI

        Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

        Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

        7

        Asker eşliğinde getirildiği havalimanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

        Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kuzey kore
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!