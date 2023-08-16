Kuzey Kore'ye yasa dışı giren ABD'li asker hakkında yeni iddia: İltica etmek istiyor

ABD Savunma Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore'nin iddiasına dair Yonhap'a yaptığı açıklamada, ABD'nin King'in güvenli şekilde ülkesine geri dönmesini sağlamaya odaklandığını belirtti.

"Pyongyang'ın iddialarını" doğrulayamayacaklarını belirten sözcü, "Bakanlığın önceliği King'i eve getirmektir. Bunun için mevcut tüm kanallar aracılığıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Kuzey Kore'nin, King'in Kuzey'e ya da üçüncü bir ülkeye "sığınma isteğini" dile getirdiğini iddia etmesinden kısa süre sonra geldi.

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TRAVIS KING OLAYI

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.