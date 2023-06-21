Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kuzey Makedonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kuzey Makedonya Başkenti, Saat Farkı Nedir?
ABONE OL

Kuzey Makedonya nerede, hangi kıtada yer alır? Kuzey Makedonya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Kuzey Makedonya; yüksek dağlık arazilerle kaplı bir Balkan ülkesidir. Denizlerle de bağlantısı olmayan bu ülkede, ağırlıklı olarak karasal iklim hakimdir. Tarım ve sanayiye dayanan bir ekonomiye sahip olan Kuzey Makedonya, Balkan coğrafyasının sebze ve meyve ambarı olarak tarif edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Makedonya hangi kıtada yer almaktadır? Makedonya başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kuzey Makedonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kuzey Makedonya Başkenti, Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Sanat, mimari ve müzik açısından oldukça zengin bir mirasa sahip olan Kuzey Makedonya, birden fazla etnik yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kuzey Makedonya para birimi nedir? Kuzey Makedonya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İşte, tüm detaylar…

Kuzey Makedonya Nerede?

Kuzey Makedonya hangi kıtada sorusunun cevabı, Avrupa’dır. Avrupa kıtasının güneydoğusunda, Balkanlar olarak adlandırılan coğrafyada konumlanmış olan Kuzey Makedonya; kuzeyde Sırbistan ve Kosova, güneyde Yunanistan, batıda Arnavutluk, doğuda ise Bulgaristan ile komşudur. Makedonya bölgesinin yaklaşık olarak %30’unu kaplayan Kuzey Makedonya’nın denizler ile herhangi bir bağlantısı da bulunmamaktadır.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanan ve Makedonya Cumhuriyeti adını alan bu devlet; ülkenin ismi konusunda Yunanistan ile yaşadığı tartışmalardan sonra, 2018 yılında ülkenin adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmiştir. Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası organizasyonların üyesi olan Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği süreci de devam etmektedir.

Kuzey Makedonya Başkenti

Bir Balkan devleti olan Kuzey Makedonya’nın başkenti, Üsküp’tür. MÖ. 4 binlerden itibaren bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Üsküp, başkent olmasının yanında, ülkenin en büyük ikinci şehri olmasıyla da dikkat çekmektedir. 1991 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte ülkenin başkenti yapılan Üsküp, günümüzde Kuzey Makedonya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak öne çıkmaktadır.

Kuzey Makedonya Nüfusu

2023 verilerine göre Kuzey Makedonya’nın nüfusu 2 milyon 83 bin kişiden meydana gelmektedir. Halkın yaklaşık %60’ının büyük şehirlerde toplandığı Kuzey Makedonya, birden fazla etnik gruba da ev sahipliği yapan bir ülkedir. 2 milyonu aşan ülke nüfusunun %64’ünü Makedonlar, %25’ini Arnavutlar, %4’ünü Türkler, %2’sini Sırplar, %1’ine yakınını ise Bosnalılar oluşturmaktadır.

Kuzey Makedonya’daki en yaygın din ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebidir. Halkın yaklaşık %65’inin mensubu olduğu Hristiyanlığı, %34 ile Müslümanlık takip etmektedir.

Kuzey Makedonya Para Birimi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Makedon dinarıdır. 1992 yılına kadar eski Yugoslavya dinarını kullanan Kuzey Makedonya, 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesinden bir sene sonra kendi para birimi olan Makedon dinarını basmış ve tedavüle sokmuştur. Banknotlar ve demir paralardan meydana gelen bu para birimi 807 uluslararası numarasıyla kayıtlarda yerini almıştır.

Kuzey Makedonya Bayrağının Anlamı

Kuzey Makedonya’nın resmi bayrağı, 5 Ekim 1995 yılında alınan bir kararla kabul edilmiş ve o tarihten itibaren de kullanılmaya başlanmıştır. Kırmızı bir zemin üzerinde yer alan altın sarısı bir güneşten meydana gelen Kuzey Makedonya bayrağındaki kırmızı renk özgürlük ve bağımsızlığı, altın renkli güneş ise ülkenin aydınlık geleceğini sembolize etmektedir.

Kuzey Makedonya Şehirleri

Önemli bir Balkan devleti olan Makedonya’da toplam 31 şehir yer almaktadır. Bu 31 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Üsküp
  • Debre
  • Demirkapı
  • Demirhisar
  • Kırçova
  • Kavadar
  • Gostivar
  • Resne
  • Ustrumca
  • Valandova

Kuzey Makedonya Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında bir saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Kuzey Makedonya’dan 1 saat ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İzlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA İzlanda nerede, hangi kıtada yer alır?
İtalya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İtalya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA İtalya nerede, hangi kıtada yer alır?
Titanic turistlerini kurtarmak için zamana karşı yarış: Son paylaşımı ortaya çıktı
DÜNYA Titanic turistinin son paylaşımı ortaya çıktı
Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
DÜNYA Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
WhatsApp'a gelen yeni özellikler belli oldu! Canlı destek alabileceksiniz!
DÜNYA İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler!
Suriye konulu 20’nci Astana toplantısı sona erdi
DÜNYA Suriye konulu 20'nci Astana toplantısı sona erdi
Finlandiya'da başbakanlığı devreden Sanna Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
DÜNYA Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
ABD polisinden hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
DÜNYA ABD'de hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar
DÜNYA Yunan adasındaki cinayette yeni detaylar
Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!
DÜNYA Yanardağ faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.