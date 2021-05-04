2.1 milyar TL garanti ödendi 0:00 / 0:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu yap-işlet devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Bu projelerden bazılarında dolar, bazılarında da Euro üzerinden geçiş garantisi ödemesi yapılıyor.

KUZEY MARMARA

Kuzey Marmara Otoyolu, Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlıyor. 400 kilometre uzunluğundaki otoyolu, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi işletiyor. Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, Avrupa Yakası’nda Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ ve Asya yakasında KMO Anadolu Otoyolu İşletme AŞ adlarıyla iki ayrı görevli şirketten oluşuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminin açılışı 8 Mart 2020’de yapıldı. Geçen yılın ikinci yarısında projenin diğer bölümleri hizmete sunuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa, araç geçişleri sözleşmede öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle (2020 yılı için) 2 milyar 150 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı belirtildi.

ANKARA-NİĞDE

Garanti ödemesi yapılan bir diğer proje de Ankara-Niğde Otoyolu oldu. Projeyi, ERG Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ üstlendi. Ankara-Niğde Otoyolu’nun ilk bölümü, 2020 yılının ortalarında, kalanı da yılın sonunda açıldı.

Ana güzergahı 277 kilometre olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun bağlantı yolları dahil toplam uzunluğu 332 kilometre.

Bu projeyi üstlenen işletmeciye de (2020 yılı için) 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi yapıldığı belirtiliyor.

HABERTÜRK, şirketlere yakın kaynaklarla görüştü. Kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını ifade etti.

YÜKLENİCELER ÖDEME

Karayolu bakım-onarım ve yapımını üstlenen diğer müteahhitlere de bayram öncesinde biriken alacaklarına karşılık da bir miktar ödeme yapılabileceği belirtiliyor. Tutar, henüz netleşmedi. Yükleniciler, 1-2 milyar TL aralığında bir ödemenin beklendiğini kaydetti. Müteahhitlerin, Karayolları’ndan 14-15 milyar TL alacağı olduğu kaydediliyor.