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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:06 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:06
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        TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İ.A. idaresindeki motosiklet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde B.Z. yönetimindeki TIR'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. AA'nın haberine göre; ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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