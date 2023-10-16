Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.A. idaresindeki motosiklet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde B.Z. yönetimindeki TIR'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. AA'nın haberine göre; ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.