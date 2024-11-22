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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı - Güncel haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti İzmit geçişinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 22.11.2024 - 01:25
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
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        Kaza, 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti İzmit geçişi Akmeşe mevkisinde meydana geldi.

        B.K. idaresindeki otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.

        Ardından savrulan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü B.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan O.İ.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Kaza nedeniyle yolun sol şeridi yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Yolda yapılan temizlik ve kumlama çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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