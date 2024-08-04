Kuzey Tunçelli rekor kırarak Olimpiyat 5'incisi oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

"İLERİKİ OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM"

Olimpiyat 5'incisi olarak tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli, yarışın ardından yaptığı açıklamada, çok büyük tecrübe kazandığını ve ileride bu tecrübeyi kullanarak madalya kazanmak istediğini söyledi.

Kuzey Tunçelli şöyle konuştu:

"Çok inanılmaz bir yarıştı. Bana destek olan herkese teşekkürler. Hedefi gerçekleştirdim. Dünya gençler rekoru kırdım fakat bu olimpiyatlar benim için sadece bir başlangıç. İleriki olimpiyatlarda madalya kazanmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bugün adrenalinden dolayı dünden daha iyiyim. Gerçekten çok yoruldum. Burada yarışmak, büyük rakiplerin olması inanılmaz bir duygu. Birbirimizi destekleyip dereceleri yukarı taşımak istiyoruz. Çok büyük yaşta rakiplerim vardı. Bunlardan biri Amerikalı Finke'ydi, dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru için her zaman durmadan ilerleyeceğim. Tüm Türkiye'ye söz veriyorum. Hiçbir zaman durmayacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim. Çok büyük bir tecrübe kazandım. İleride bu tecrübeleri kullanacağım. Burada olmak gurur verici. Tüm Türkiye'ye sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum."

Bize bir madalyadan daha fazlasını verdin Kuzey! 16 yaşında tarih yazdın...🇹🇷



Seni bu kürsülerde göreceğimize yürekten inanıyoruz!👏🏼 pic.twitter.com/evy97N4xpl — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 4, 2024

BAKAN BAK: BİZE BİR MADALYADAN DAHA FAZLASINI VERDİN

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli için kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Bize bir madalyadan daha fazlasını verdin Kuzey! 16 yaşında tarih yazdın... Seni bu kürsülerde göreceğimize yürekten inanıyoruz!" ifadelerine yer verdi.