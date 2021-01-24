Kuzey ve Yıldız'ın başı belada!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 4.13 rating ve yüzde 7.99 izlenme payı, AB’de yüzde 2.82 rating ve 5.93 izlenme payı, Total’de 6.85 rating ve yüzde 13.45 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #BaşımızBelada etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

KUZEY VE PAMPALARI, ENGİN AR'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTI!

Yıldız da Kuzey gibi konu Feride olunca kendini tutamayıp Engin Ar'ın cezasını kesti ancak bu durum ikili için yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Yaşadıklarından sonra Engin Ar, Kuzey ve Yıldız'dan şikayetçi olmaya karar verdi. Kuzey ise mavişiyle hapislere düşmemek için harekete geçti ve Engin Ar'ı bu kararından vazgeçirmeye çalıştı ancak bu iş sandığı kadar kolay olmadı. Engin Ar'ı vazgeçirmek için Kuzey ve pampaları her yolu denese de, Engin Ar kararından vazgeçmedi. Önce korkutma yolunu deneyen pampalar, daha sonra ünlü gurmeye kendi işkence yöntemlerini uygulamaya başladı ancak bir sonuç alamadılar.

Engin Ar'a işkence;

Sefer'den acımasız yöntem;

KUZEY'İN KIZLARI VE BACANAKLAR MAHSUR KALDI!

Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da bacanaklarla beraber kayak merkezine gitti. Gençlerin karın keyfini çıkardığı bu kaçamakta ise başlarına hiç ummadıkları bir felaket geldi. Bacanaklarla beraber kar motoru keyfi yapan kızlar, motorun yakıtı bitince yolda mahsur kaldılar.

Gençler mahsur kalıyor;

KUZEY VE YILDIZ TUTUKLANDI!

Motorunun yakıtı bitince Gökçe ve Osman, yola yürüyerek devam ederken, Osman düşerek yaralandı. Engin Ar ise başına gelenlerden sorumlu olanları savcılığa şikayet edince Yıldız, Kuzey ve pampaları soluğu mahkemede aldı. Tüm çabalarına rağmen Kuzey ve Yıldız hakkında tutuklama kararı çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 49. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in kızları ile bacanakların zor anlarının ekrana geldiği tanıtımda Kuzey, Yıldız, Sefer ve Nahide hep beraber tatile çıkmaya karar veriyor. Elindeki teste bakan Yıldız'ın şoke olan hali ise akıllara "Yıldız hamile mi?" sorusunu getiriyor.



Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 49. Bölüm Tanıtımı;