Kuzey ve Yıldız özgürlüğüne nasıl kavuşacak?

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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 49. bölümünde Kuzey ve Yıldız'ın arasına bu kez de demir parmaklıklar girmiştir. Ama bu sefer ikisi de çaresizdir. Kuzey, Yıldız'ı özgürlüğüne kavuşturmaya yemin etse de kendisinin de yapacağı pek bir şey yoktur. Tutsak aşıklarımızın kaderlerine razı olmaktan başka çaresi yoktur. Her engeli gerek bedel ödeyerek gerekse de acı çekerek aşan aşıklarımız bu sefer nasıl kurtulacaktır? İçinde oldukları bu karanlık tünelin sonunda onları göz kamaştıran bir ışık beklemekte midir?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 49. Bölüm Tanıtımları;