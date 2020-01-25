HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 18. bölümünde Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun burunadır. Yıldız’ın bu aşk için ödediği bedellerin, yaptığı fedakârlıkların sonu yoktur. Kuzey için tüm malından, mülkünden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakârlıkla canını da ortaya koymuştur. Bu zamana kadar Yıldız’a inanmayan Kuzey, şimdi vicdan azabı içindedir.

Yıldız’ı kurtarmak için canını bile vermesi gerekse gözünü kırpmayacaktır ama şimdilik Yıldız için yapabileceği bir şey yoktur. Kuzey, Yıldız’dan istediği son sınavla birlikte tüm ailenin düşmanlığını geri kazanmıştır. Yıldız’ın anne ve babası, Kuzey’in en büyük düşmanlarıdır artık. Kuzey, Yıldız’ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Herkese, Yıldız’a olan aşkını ispat edecek, herkesin güvenini kazanacaktır.

Kendisine çok güvenmektedir ama ona güvenen insan sayısı bir elin parmağını geçmez. Kuzey, Yıldız’ın ailesini ikna edemeyeceğini anladığında bekleyecek ve sabredecek gücü kalmamıştır. Bir an önce Yıldız’a kavuşmak istemektedir. Bunun için gerekli olan planı yapar, gözünü karartmıştır. Ama hesap edemediği bir şey vardır. Gözünü karartan sadece Kuzey değildir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 18. Bölüm Tanıtımları!