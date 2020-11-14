Kadıoğulları'na büyük sürpriz

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 39. bölümünde Yıldız ve Kuzey, vuslata ilk defa bu kadar yakındır. Yıldız’ın yirmi yıllık yalnızlığı sona ererken, her şey git gide yoluna girmeye başlamıştır. Uzun zaman sonra ilk defa güne, babasının evinde uyanmış, ilk defa gelecekten umut etmeye başlamıştır.

Yalnızca müzmin aşıklar için değil, tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları için de bayram vaktidir artık. Yaşar, Yıldız’ı Kuzey’e verecek ve hasret bitecektir. Bilinen bütün engeller aşılmış, Yıldız ve Kuzey artık kavuşacaktır. Fakat aşıklar, bilinen engelleri aşmışlardır, bilinmeyenleri değil. Kadıoğulları’nın kapısını çalan sürpriz, düğün evini yas evine mi dönüştürecektir yoksa Yıldız’la Kuzey, o nişan yüzüğünü sonunda takabilecekler midir?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. Bölüm Tanıtımları:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan Sosyal Medyaya Özel Ön İzleme;