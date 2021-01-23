Kuzey, Engir Ar'ı ikna edebilecek mi? 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 48. bölümünde Yıldız da tıpkı Kuzey gibi kendini tutamamış, Engin Ar’ın cezasını kesmiştir. Ama bu, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey ve onun ailesinden çekmediği işkence kalmayan Engin Ar, şikayetçi olacaktır. Kuzey bu defa işi daha “profesyonel” yollarla çözmeye kararlıdır. Engin Ar’ı ikna edecek, mavişiyle birlikte hapislere düşmeyecektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Engin Ar’ın ikna olmaya niyeti yoktur.

Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da ondan habersiz yaylaya çıkmıştır. Hep birlikte felekten bir gün çalacak, doyasıya eğleneceklerdir. Günün sonunda, çevirdikleri her gizli iş gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Fakat bu sefer başları tahmin ettiklerinden de büyük bir beladadır. Yıldız’sa, her şeyden habersiz, kocasının Engin Ar’ı ikna edeceğini zannetmekte, Kuzey’in bu sorunun da üstesinden geleceğini düşünmektedir. Yirmi yıllık aşkın vuslatı yalnızca birkaç ay mı olacaktır yoksa aşıklarımız bu beladan da kurtulmayı başaracaklar mıdır?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 48. Bölüm Tanıtımları;