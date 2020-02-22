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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 22. bölümünde Yıldız’ın hayalleri bir kez daha yıkılmış, bir kez daha bulutların üstünde hissettiği an yere çakılmıştır. Ama bu sefer Şule’ye istediğini vermeyecek, yargısız infaz yapmayacaktır. Yıldız, sadece gerçeği öğrenmek istemektedir.

Yıldız, gerçeklerin peşine düşmüşken Kuzey de özgürlüğünün peşindedir. Kızlarıyla birlikte Tülin’den belgeleri almak için uğraşmaktadır. Kuzey ve kızları son bir plan yaparlar.

Artık belgelere çok yaklaşmışlardır. Fakat tahmin edemedikleri şey, Yıldız’ın da onların ensesinde olduğudur.

Kuzey ve kızlar, planlarının kusursuz işlemesi için tüm hazırlıkları yaparlar. Fakat hiçbir entrika kusursuz değildir. Kuzey’in belgeleri almak için son derece masumane başlayan planı, gecenin sonunda içinde herkesin debelendiği bir arap saçına döner. Kuzey de Yıldız da hiç ummadıkları, birden fazla sürprizle yüz yüze gelirler.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 22. Bölüm Tanıtımları: