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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine izleyicilerini kahkahaya boğdu. Ekibin Kapadokya maceralarının ekrana geldiği bölüm heyecan ve eğlence dolu sahneleriyle seyircilerinden tam not aldı.

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.86 rating ve yüzde 17.65 izlenme payı ve Total’da 10.51 rating ve yüzde 22.77 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.96 rating ve 14.71 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #büyükbiraile etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #büyükbiraile etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 7 saat TT listesinde kaldı.

YAŞAR YILDIZ’I, KUZEY’E VERMEDİ!

Yıldız'ı almaya kararlı olan Kuzey kızlarından dedelerini ikna etmeleri için yardım istedi ancak Şeref'i ikna eden sonunda Yıldız oldu. Geriye Yaşar'la konuşmak ve aşklarının önündeki engelleri tamamen kaldırmak kaldı. Doktor, Pembe'ye olan aşkıyla bir sürpriz hazırlayıp evlenme teklif etti ancak Pembe bir kez daha doktoru reddetti.

Kuzey ve Sefer'in "This is Ordu!" kurbanları bu sefer Emin ve Osman olurken, SefKuz'un eğlenceli anları ekran başındakilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İki ailenin sonunda ikna olmasıyla Mollaoğlu ailesi Yıldız'ı istemeye gitti ancak Yaşar'ın bu aşka onay vermeye niyeti yoktu. Kuzey Yıldız'ına kavuşmayı beklerken, Yaşar "Evli adama kızımız yok!" sözleriyle herkesi şoke etti.

“Kızımı seve seve vermiyorum!”

KUZEY VE SEFER’İN BAŞI BELADA!

Talihsiz aşıkların önündeki engeller sandıklarından daha büyüktü ancak vazgeçmeye niyetleri yoktu. Bu sırada Feride'nin de kendi aşkı için babasından bir isteği vardı. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda tüm aşıklar Kapadokya tatilinde bir araya geldi. Önce Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide'yle birlikte Kapadokya'ya gitti.

Onların ardından Pembe ve çocuklar da yola çıktı. Ekip Kapadokya'da eğlenceli vakitler geçirirken masallar diyarının güzelliği izleyenleri büyüledi. Final sahnesinde Kuzey'in kıskançlık krizine girmesiyle aşıklarımız kendilerini tahmin bile edemedikleri bir belanın ortasında buldu. Yıldız, elinde silahıyla Kuzey ve Sefer’in yardımına koştu. Kalabalık bir grupla karşı karşıya kalan ikiliden Kuzey kaçmayı başarırken Sefer yakalandı. Kuzey, Sefer’i kurtarabilecek miydi?

Yıldız ve Kuzey’in romantik dansı;

Kuzey ve Sefer’in başı belaya giriyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ekibin kendini yeni bir maceranın içinde bulduğu tanıtımda Nahide’yi kıskanan Sefer’in intikamı acı oluyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 21. Bölüm Tanıtımı!