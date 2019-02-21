Kuzgun ekran yolculuğuna yeni çıkan ve yayınlandığı ilk bölümle dikkatleri üstüne toplayan diziler arasında yer alıyor. Ouncu kadrosunda oldukça dikkat çekici isimlerin yer aldığı Kuzgun'da heyecan ve adrenalin eksik olmazken, duygu yüklü sahneler de izleyiciyi etkisi altına alıyor. Kuzgun 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti haberimizde.

KUZGUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun’un ateşle imtihanı!

Dila, Kuzgun’u eve geçirdikten sonra karşısında ansızın Meryem’i bulur. Meryem, yıllarca içinde biriktirdiği duygularıyla Dila’yla sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kuzgun’a karşı kendisini suçlu ve borçlu hisseden, geçen onca zamana karşı vicdan azabı hiç dinmeyen Dila, Kuzgun’un geri dönüşüyle hayatında yeni bir dönem aralar.

Dila, Kuzgun’un geçmişine dair bilgi sahibi oldukça kalbindeki yara daha derinleşir. Dila’nın Kuzgun’a atacağı adımlar, Kuzgun’un içinde farklı yankılar bulacaktır. Meryem’le Kuzgun yıllar sonra ilk kez karşılaşırlar. Bu anlarda her ikisi için de zaman duracak ve anne-oğul ilk kez yüz yüze gelecektir. Rıfat’ın mallarının gizli olduğu depolardan biri kundaklanır. Kuzgun depoyu ateşe vereni yakaladığında hayatının şokunu yaşayacaktır. Kuzgun depoyu yaktıran kişinin ismini öğrendiğinde yeni planını kurar.

Rıfat’ın düşmanına doğru adım adım iz sürer. Diğer yanda Rıfat, Ali’yi Dila’ya saldıranları bulması için Nevşehir’e gönderir. Ali’nin Kesik’in ve Kuzgun’un isimlerine ulaşması an meselesidir. Ağabeyinin Nevşehir’e gidişinin altında Kuzgun’a dair şüpheler yattığını fark eden Dila, bütün inancıyla Kuzgun’u korumak için siper olacaktır. Rıfat, Kuzgun’u şoförü olarak işe alır ama Kuzgun’un yapmayı düşündüğü iş bu değildir.

Bunu da Rıfat’a açık açık söyler. Rıfat, Kuzgun’a kendisini ispat etmesi için bir görev verir. Bu öylesine can yakacak bir iştir ki, Kuzgun her ne kadar hayatta tek tabanca olduğunu söylese de, bilmeden bir kurban vermesi gerekecektir.