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        Haberler Yaşam Kuzu ile yapılan en iyi yemekler açıklandı! İlk sırada Türk lezzeti var!

        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!

        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası), kuzu ile yapılan en iyi lezzetleri sıraladı. Dünyanın dört bir yanındaki 'kuzu etli yemekler' listesine Türkiye'den 10 lezzet girdi. Birinci sırada ise 'İskender kebap' yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 14:15
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        1

        İşte kuzu ile yapılan 50 lezzet

        50- Kadınbudu köfte, Türkiye

        2

        49- Nane soslu kuzu kızartma, İngiltere

        3

        48- Cordero al palo, Şili

        4

        47- Kabil pilavı, Afganistan

        5

        46- İslim kebabı, Türkiye

        6

        45- Seekh kebap, Pakistan

        7

        44- Lancashire güveci, İngiltere

        8

        43- İrlanda usulü güveç

        9

        42- Jingisukan, Japonya

        10

        41- Çoban turtası (Shepherd's pie), İngiltere

        11

        40- Lakeland kuzu bacağı kızartması, İngiltere

        12

        39- Buğulama, Azerbaycan

        13

        38- Chenjeh kebabı, İran

        14

        37- Lüle kebabı, Azerbaycan

        15

        36- Janjetina ispod peke, Hırvatistan

        16

        35- Cordero patagónico al asador, Arjantin

        17

        34- Piti, Azerbaycan

        18

        33- Dande kebabı, İran

        19

        32- Stufat, Romanya

        20

        31- Tanjia, Fas

        21

        30- Çoban kebabı, Afganistan

        22

        29- Antikristo, Yunanistan

        23

        28- Chakhchoukha, Cezayir

        24

        27- Beyti, Türkiye

        25

        26- Galouti kebabı, Hindistan

        26

        25- Alinazik kebabı, Türkiye

        27

        24- Pinnekjøtt, Norveç

        28

        23- Rogan josh, Hindistan

        29

        22- Koobideh, İran

        30

        21- Loghmeh kebap, İran

        31

        20- Patatesli kuzu kızartma, Yunanistan

        32

        19- Kleftiko, Yunanistan

        33

        18- Barg kebap, İran

        34

        17- Çöp şiş, Türkiye

        35

        16- Lechazo, İspanya

        36

        15- Khoresh gheimeh, İran

        37

        14- Abgoosht, İran

        38

        13- Arrosticini, İtalya

        39

        12- Tsigaristo, Yunanistan

        40

        11- Ghormeh sabzi, İran

        41

        10- Cordero asado, İspanya

        42

        9- Païdakia, Yunanistan

        43

        8- Hünkar beğendi, Türkiye

        44

        7- Lagman, Çin

        45

        6- Adana kebabı, Türkiye

        46

        5- Döner kebap, Türkiye

        47

        4- Khashlama, Gürcistan

        48

        3- Kabab torsh, İran

        49

        2- Cağ kebabı, Türkiye

        50

        1- İskender kebap, Türkiye

        *Haberin görselleri Shutterstock, AP, Reuters ve AA'dan alınmıştır.

        #Kuzu ile yapılan yemekler
        #taste atlas
        #haberler
        #kuzu
        #cağ kebabı
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