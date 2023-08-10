Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası), kuzu ile yapılan en iyi lezzetleri sıraladı. Dünyanın dört bir yanındaki 'kuzu etli yemekler' listesine Türkiye'den 10 lezzet girdi. Birinci sırada ise 'İskender kebap' yer aldı
İşte kuzu ile yapılan 50 lezzet
50- Kadınbudu köfte, Türkiye
49- Nane soslu kuzu kızartma, İngiltere
48- Cordero al palo, Şili
47- Kabil pilavı, Afganistan
46- İslim kebabı, Türkiye
45- Seekh kebap, Pakistan
44- Lancashire güveci, İngiltere
43- İrlanda usulü güveç
42- Jingisukan, Japonya
41- Çoban turtası (Shepherd's pie), İngiltere
40- Lakeland kuzu bacağı kızartması, İngiltere
39- Buğulama, Azerbaycan
38- Chenjeh kebabı, İran
37- Lüle kebabı, Azerbaycan
36- Janjetina ispod peke, Hırvatistan
35- Cordero patagónico al asador, Arjantin
34- Piti, Azerbaycan
33- Dande kebabı, İran
32- Stufat, Romanya
31- Tanjia, Fas
30- Çoban kebabı, Afganistan
29- Antikristo, Yunanistan
28- Chakhchoukha, Cezayir
27- Beyti, Türkiye
26- Galouti kebabı, Hindistan
25- Alinazik kebabı, Türkiye
24- Pinnekjøtt, Norveç
23- Rogan josh, Hindistan
22- Koobideh, İran
21- Loghmeh kebap, İran
20- Patatesli kuzu kızartma, Yunanistan
19- Kleftiko, Yunanistan
18- Barg kebap, İran
17- Çöp şiş, Türkiye
16- Lechazo, İspanya
15- Khoresh gheimeh, İran
14- Abgoosht, İran
13- Arrosticini, İtalya
12- Tsigaristo, Yunanistan
11- Ghormeh sabzi, İran
10- Cordero asado, İspanya
9- Païdakia, Yunanistan
8- Hünkar beğendi, Türkiye
7- Lagman, Çin
6- Adana kebabı, Türkiye
5- Döner kebap, Türkiye
4- Khashlama, Gürcistan
3- Kabab torsh, İran