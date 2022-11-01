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KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren KYK borç faizlerine ilişkin son durumu bir araya getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet kanadından gelen açıklamalar sonrası güncel bilgileri haberimizde detaylandırdık. İşte, bilinmesi gerekenler...

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  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    KYK borç faizlerinin ne zaman silineceğine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Bir süredir beklenen söz konusu duruma ilişkin güncel durumu detaylandırdık. İşte, 2022 KYK borç faizleri ile ilgili bilgilier...
  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    Küresel ekonomik sarsıntılardan dolayı artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında gençlere yeni destekler de sağladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temmuz ayındaki Kabine Toplantımızda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetlerinin başlamasıyla yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçecek bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.
  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    "BÜTÜN FAİZLERİ SİLİYORUZ"

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; 

    "Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.
  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    "BÜTÜN FAİZLERİ SİLİYORUZ"

    Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme."
  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda aralarında KYK kredi borçlarının da yer aldığı torba yasa mesaisi başladı. Komisyonun ilk gününde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 25 maddesi kabul edildi.

    Torba yasasına göre öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan öğrenciler, aldıkları borç miktarını mezuniyetlerinin ardından 2 yıl sonra ödemeye başlayacaklar.
  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK!

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

    Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

    Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

    Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.
  • KYK borçları silindi mi 2022? KYK borç faizi ne zaman silinecek? Kimlerin KYK borç faizleri siliniyor?

    Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. 

    Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

    Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

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