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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerin 21 Ekim'e kadar başvuru işlemlerinin e-devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi. Peki, KYK burs sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene göz önünde bulundurmak gerekirse KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı ön görülüyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.