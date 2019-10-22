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KYK burs başvuru sonuçları için sayılı günler kaldı. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci kredi burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. Peki, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene göz önünde bulundurmak gerekirse KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı ön görülüyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL