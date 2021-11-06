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KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? e-Devlet ekranı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 5 Kasım itibarıyla başladı. Adaylar "KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor" Sorularına yanıt arıyorlar. KYK burs başvuruları e-Devlet KYK başvuru ekranı üzerinden yapılıyor. İşte 2021 KYK burs başvurusu e-devlet ekranı...

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? e-Devlet ekranı

2021 YKS sonuçları açıklandığından beri en çok araştırılan konuların başında gelen "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı belli oldu. Üniversite öğrencilerini desteklemek adına YURTKUR tarafından ödenen kredi ve burslar için başvurular 5 Kasım Cuma günü başladı.

2021 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başladığını açıkladı.

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KYK BURSU NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

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