KYK burs başvurusu, üniversite öğrencileri için eğitim hayatları boyunca alacakları maddi destek anlamında önemli. Öğrenciler başvuru yaparken isterlerse hem KYK bursu hem de krediye başvurabilirler. KYK bursunun çıkmaması durumunda bu öğrencilere kredi çıkabilir. KYK'da burs ve kredi almak için en önemli şartlardan biri öğrencinin aktif sigortalı çalışan olmaması. 2019 KYK burs ve kredi başvurularına dair ayrıntılar şöyle...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamada Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK BURSU ALAN ÖĞRENCİLER GERİ ÖDEME YAPACAK MI?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmuş olan ve bu bursun sonuçları açıklandığında bursu alma hakkına sahip olan öğrenciler ''geri ödeme yapacak mıyız?'' sorusunu düşünüyorlar.

KYK, iki farklı burs sistemine sahip. KYK burs ve kredi başvurusu internetten alınıyor. İnternetten başvuru yapılınca ekrandan öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumu hakkında bilgiler takip ediliyor. Bunun sonucunda öğrencinin geri ödemeli veya geri ödemesiz olup olmadığına resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL