KYK burs ödemesi ne zaman? GSB, 2024 2025 KYK burs ve kredi ödeme tarihlerini duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ödeme tarihleri duyuruldu. İlgili kurum tarafından yapılan açıklamada Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ilk kez burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ekim ve kasım aylarını kapsayan toplu ödemelerini alacağı belirtildi. Peki KYK burs ödemesi yattı mı?
KYK 3 aylık toplu burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorgulamaları hız kazandı. KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. İşte detaylar
KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?
KYK burs ödemesinin 18-22 Kasım 2024 aralığında yapılacağı ifade ediliyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrencilere 18 Kasım’da, “2” olanlara 19 Kasım’da, “4” olanlara 20 Kasım’da, “6” olanlara 21 Kasım’da, “8” olanlara ise 22 Kasım’da burs/kredi ödenecek. Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecekler.
KREDİ/BURS YATTI MI?
Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs sorgulama işlemi, e-Devlet platformu üzerinden yapılmaktadır. Bu hizmet, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan öğrenim kredisi, katkı kredisi ve burs bilgilerini sorgulamanızı sağlar. İşte adım adım nasıl yapılacağı:
Adımlar: