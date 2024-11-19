KYK burs ödemesi ne zaman? GSB, 2024 2025 KYK burs ve kredi ödeme tarihlerini duyurdu

KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK burs ödemesinin 18-22 Kasım 2024 aralığında yapılacağı ifade ediliyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrencilere 18 Kasım’da, “2” olanlara 19 Kasım’da, “4” olanlara 20 Kasım’da, “6” olanlara 21 Kasım’da, “8” olanlara ise 22 Kasım’da burs/kredi ödenecek. Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecekler.

KREDİ/BURS YATTI MI?

Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs sorgulama işlemi, e-Devlet platformu üzerinden yapılmaktadır. Bu hizmet, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan öğrenim kredisi, katkı kredisi ve burs bilgilerini sorgulamanızı sağlar. İşte adım adım nasıl yapılacağı: