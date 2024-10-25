KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Binlerce üniversite öğrencisi 8-13 Ekim tarihleri arasında KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere maddi sağlamak amacıyla burs ve kredi ödeniyor. Bu yılki başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise KYK burs başvuruları için sonuç tarihi araştırmaları başladı. Binlerce öğrenci, "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?"sorularını gündeme taşıdı. KYK burs/kredi başvuru sonuçları GSB son dakika duyurusu ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 13 Kasım'da erişime açılmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2024 KYK burs sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.
Ancak 2024-2025 KYK burs ödemelerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.