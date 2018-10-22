21 Ekim Pazar günü sona eren KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin ardından sonuçlar için heyecan başladı. Sonuçlar için KYK'dan açıklama geldi mi? KYK burs başvuru sonuçları, E-Devlet üzerinden erişime açılacak ve adaylar sorgulamayı buraki hizmet üzerinden gerçekleştirecek.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK, burs ve kredi başvuru sonuçları için henüz tarih vermedi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar yaklaşık bir aya yakın bir sürede açıklanmıştı. Bu yılda Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

NE KADAR BURS ALACAKLAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama ile beraber bu seneki burs miktarı 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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