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KYK burs ve kredi sonuçlarının belli olmasının ardından, üniversite öğrencileri burs veya kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Yeni dönemde burs ücretlerinde artış olacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2019 KYK burs ücretleri ne kadar? İşte detaylar...
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK burs ve kredi ücretleri, T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında, ikiyle bitenler ayın yedisinde, dörtle bitenler ayın sekizinde, altıyla bitenler ayın dokuzunda, sekizle bitenler ayında onunda burs ve kredilerini çekebilecek. Ücretler genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI DEĞİŞTİ
Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.
• Lisansta 500 TL
• Yüksek Lisansta 1.000 TL
• Doktorada 1.500 TL
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