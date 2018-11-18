KYK burs ve kredi sonuçlarının belli olmasının ardından, üniversite öğrencileri burs veya kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bununla birlikte KYK bursu veya kredisi kazanmış öğrenciler taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. KYK taahhütname onayı 18 Kasım 2018 saat 23.59’da sona eriyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciler kazandıkları burs ve kredi hakkını kaybetmiş sayılacak. Peki KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? 2018

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

E-DEVLET KYK TAAHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.

Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI DEĞİŞTİ

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

• Lisansta 500 TL

• Yüksek Lisansta 1.000 TL

• Doktorada 1.500 TL

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