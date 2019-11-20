KYK bursları ne zaman yatacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? soruları üniversite okuyan milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. KYK burs taahhütname onayı 19 Kasım yani dün saat 23.59'da sona erdi. Taahhüt onayının ardından öğrenciler KYK bursları için bekleyişe geçecek. İşte KYK burs ve kredilerine dair detaylar...

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.