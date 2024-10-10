KYK bursu ne kadar, kaç TL? Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ücretleri 2024

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024-2025 dönemi KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise KYK bursu lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.