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        Haberler Bilgi Gündem KYK yurt 2025-2026 başvuru takvimi açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi

        KYK yurt başvuru tarihleri: KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

        Üniversite hayali kuran binlerce gencin gözü şimdi de KYK yurt başvurularında. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla, öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağlayacağı yurt imkanlarına dair başvuru tarihlerini sorguluyor. Yeni eğitim öğretim döneminde devlet yurtlarında barınmak isteyen adaylar, başvuru sürecine dair detayları merakla araştırıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:04
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla, üniversite adaylarının gündeminde bu kez KYK yurt başvuruları var. 2025-2026 eğitim yılı için barınma ihtiyacını devlet yurtlarında karşılamak isteyen binlerce öğrenci, başvuru tarihleri ve şartlarına odaklanmış durumda. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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        KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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