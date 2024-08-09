Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KYK yurt başvuru ücretleri 2024: GSB ile 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç lira oldu?

        KYK yurt başvuru ücretleri 2024: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan duyurular, yoğun ilgi görüyor. YKS tercih süreci tamamlandıktan sonra, gözler sonuçlara çevrildi. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtları öncesinde, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurtlarının ücretleri merak edilmeye başlandı. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurtlarının fiyatları ne kadar olacak ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bilindiği gibi, KYK yurt fiyat listesi oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversite tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, GSB KYK yurt başvuruları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurt odalarının güncel ücretleri merak ediliyor. İşte KYK yurtlarıyla ilgili fiyat detayları...

        2

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.

        3

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

        4

        KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

        5

        Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası