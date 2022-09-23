KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan ek yerleştirmeler nedeniyle, bu yıl da yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.