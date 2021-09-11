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KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuru nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime dönüş kararının ardından gündemden düşmeyen 2021 KYK yurt başvurularının ne zaman biteceği merak ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler 6 Eylül'den beri e-Devlet üzerinden yurt başvurusunu yapabiliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Bakanlık açıkladı: KYK yurt başvuru tarihleri

KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuru nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte gündeme gelen KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? sorusunun cevabı belli oldu. Üniversite için şehir dışına çıkacak öğrencilerin merakla takip ettiği KYK yurt başvuruları başladı. İşte KYK yurt başvurusu ile ilgili detaylar

KYK YURT BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. 6 Eylül'de başlayan yurt başvuruları 12 Eylül 23.59'da sona erecek.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

2021 KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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