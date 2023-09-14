Haberler Gündem KYK yurt kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

KYK yurt kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuru sonuçlarını açıklaması sonrasında KYK yurt kayıtları sorgulamaları hızlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuza göre, öğrencilerin KYK yurt kayıtları, taahhütname onayı ardından yapılacak. İşte "KYK yurt kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:33 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanan yurt başvuruları ile KYK yurt kayıt tarihi sorgulamaları yoğunlaştı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, yurt kayıt ücreti ne kadar? İşte merak edilen bilgiler...

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KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.