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        Haberler Gündem KYK yurt kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

        KYK yurt kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuru sonuçlarını açıklaması sonrasında KYK yurt kayıtları sorgulamaları hızlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuza göre, öğrencilerin KYK yurt kayıtları, taahhütname onayı ardından yapılacak. İşte "KYK yurt kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:33
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        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanan yurt başvuruları ile KYK yurt kayıt tarihi sorgulamaları yoğunlaştı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, yurt kayıt ücreti ne kadar? İşte merak edilen bilgiler...

        2

        KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

        KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.

        3

        KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        4

        KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        5

        KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Öğrenci belgesi,

        4 adet vesikalık fotoğraf,

        Kimlik fotokopisi,

        IBAN numarası, (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

        Kan grubu,

        KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont,

        Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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