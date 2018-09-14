2018 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi sırada yurt kayıt işlemleri var. KYK yurt sonuçlarına göre, yurt hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde kayıt ücretlerini ödemeleri ve ödemelerini gerçekleştirdikten sonra kayıt işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yedek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte 2018 KYK yurt kayıtları ile ilgili merak edilenler ve yedek yerleştirme tarihi...

KYK YURT KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER 20, 24 VE 27 EYLÜL'DE

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

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