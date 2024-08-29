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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama

        KYK yurt sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak eden binlerce öğrenci ''2024-2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 08:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 08:44
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        KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarih aralığında KYK yurt başvurularını da tamamladı. Geçtiğimiz gün İBB yurt başvuru sonuçları erişime açıldıç Bu gelişme sonrası ise gözler KYK'dan gelecek yurt sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

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        KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

        Ancak 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Buradan hareketle bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

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        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

        Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.

        Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

        KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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        KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

        - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

        - Gazi ve gazi çocukları,

        - Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        - Devlet koruması altında olanlar,

        - Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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