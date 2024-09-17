KYK yurt-time başvuruları başladı! KYK Yurt Time spor projesi nedir, başvuru şartları nelerdir?
KYK yurt time spor başvuruları 16 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Yurt Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında kalan öğrencilere sunulmaktadır. Bu proje, öğrencileri hem spora teşvik etmek hem de yurt işleyişine dahil ederek iş deneyimi kazandırmayı hedefler. İşte KYK yurt-time başvurularının sona ereceği tarih...
KYK yurt-time başvuruları başvuruları başladı. Proje kapsamında öğrenciler, yurtlarda farklı görevler üstlenmektedir. Öğrenciler böylelikle; haftada en fazla 40 saat çalışarak hem harçlık kazanırlar hem de kamuda staj niteliğinde bir deneyim elde eder. Peki, KYK yurt-time başvurularını ne zaman bitecek, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...
KYK YURT-TİME BAŞVURU TARİHLERİ
KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 16 - 20 Eylül 2024 tarihlerinde alınacak.
KYK YURT-TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurdunda kalan öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. Aşağıdaki linkten kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.
YURT TİME NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.
Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.
Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.