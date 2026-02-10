2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminin KYK Yurt-Time Projesi araştırmaları hız kazandı. Proje ile birlikte öğrenciler, hem sporun içinde bulunma fırsatı yakalıyor hem de görev aldıkları süre boyunca gelir elde ediyor. Her dönem hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler haftalık en fazla kırk saat görev alacaklar. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda “KYK Yurt-Time 2.dönem başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…