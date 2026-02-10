KYK Yurt Time başvuruları ne zaman? KYK Yurt-Time 2. dönem başvuru şartları neler?
KYK Yurt-Time Projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri spor faaliyetlerinde aktif olarak görev alacak. Her yıl güz ve bahar dönemleri başında, yurtlardan seçilen öğrenciler bir dönem boyunca bu proje kapsamında görevlendiriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminin başlamasıyla birlikte KYK Yurt-Time Projesi başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, KYK Yurt-Time başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar…
2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminin KYK Yurt-Time Projesi araştırmaları hız kazandı. Proje ile birlikte öğrenciler, hem sporun içinde bulunma fırsatı yakalıyor hem de görev aldıkları süre boyunca gelir elde ediyor. Her dönem hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler haftalık en fazla kırk saat görev alacaklar. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda “KYK Yurt-Time 2.dönem başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
KYK YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?
"Yurt-Time Spor" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, KYGM yurtlarında kalan öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bir uygulamadır.
Bu proje, öğrencilere spor yapma imkanı sunarken, aynı zamanda onları fiziksel aktiviteye teşvik eder ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına yardımcı olur. Öğrenciler, projeye katılarak düzenli olarak spor yapabilirler.
2026 KYK YURT-TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK Yurt-Time bahar yarıyılı başvuruları geçtiğimiz yıl 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda Şubat ayının ikinci haftasında KYK Yurt-Time başvurularının başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK YURT-TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler KYK Yurt Time başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden başvuru işlemleri tamamlanacak.
YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.
Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.