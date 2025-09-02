KYK yurt tipleri ve özellikleri nelerdir? KYK 1.,2.,3.,4.,5.,6.tip yurt farkları neler?

KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ 2025

GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu. 2025-2026 KYK yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular 2-6 Eylül arasında yapılacak.

KYK yurtları, öğrenci kapasitesi ve sunulan sosyal imkanlara göre 6 farklı tipe ayrılır. İşte bu tiplerin özellikleri ve farkları:

1.TİP YURT (EN TEMEL YURT TİPİ)

Özellikleri: Bu yurtlar, KYK’nın en temel hizmetleri sunduğu yurtlardır. Oda kapasitesi genellikle 6 veya daha fazla kişiliktir. Banyo ve tuvaletler ortak kullanımlıdır ve katta bulunur.

Avantajı: En düşük aylık ücret bu tip yurtlarda uygulanır. Bütçesi kısıtlı öğrenciler için idealdir.

Dezavantajı: Oda kapasitesi kalabalık olduğu için kişisel alan daha kısıtlıdır.

2. TİP YURT

Özellikleri: 1. tip yurda benzer özellikler taşır ancak oda kapasitesi daha düşüktür. Odalar genellikle 4 veya 6 kişiliktir. Banyo ve tuvaletler yine ortak kullanımdır.

Avantajı: Fiyatı 1. tip yurda göre biraz daha yüksektir ancak yine de ekonomiktir.

Dezavantajı: Ortak kullanım alanlarının kalabalık olması sorun yaratabilir.

3. TİP YURT

Özellikleri: Orta düzeyde konfor sunan bir tiptir. Odalar genellikle 3 veya 4 kişiliktir. Bu tip yurtlarda banyo ve tuvaletler genellikle oda içindedir.

Avantajı: Fiyatı makuldür ve oda içi banyo/tuvalet sayesinde daha fazla mahremiyet sağlar.

Dezavantajı: Yüksek talep nedeniyle yer bulmak daha zor olabilir.