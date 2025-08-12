KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri bu yıl 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.

KYK yurt ve burs başvuruları farklı tarihlerde alınmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara göre başvuru işlemlerinin ekim ya da kasım aylarında başlaması bekleniyor.