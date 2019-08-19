2019 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler, üniversite kazandıkları illerdeki devlet yurtlarında kalmak için KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı için KYK yurt başvurularının en zaman başlayacağı hakkında bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak 2018 yılındaki KYK yurt başvurularının 3 - 10 Eylül tarihinde yapıldığı göz önüne alındığında, 2019 KYK yurt başvurularının da yine Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu yüzden, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve geri ödemeli kredi başvuruları hakkında bir duyuru yapmadı. Ancak 2018 yılında başvurular ekim ayında alınmıştı. Bu yüzden bu sene de ekim ayında başvuruların yapılmaya başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve geri ödemeli kredi başvuruları yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden alınacak. KYK bursuna başvurmak isteyen öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna yönelik belgeler istenmekte. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması önem arz etmekte çünkü girilen bilgilerin, kamu kurumlarından elde edilen bilgiler ile karşılaştırılıp uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecek.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler (İntibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.),

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (Hazırlık sınıfında burs verilmez.),

-ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara uygun amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURSUNDA ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

- Şehit çocukları (Şehit bekar ise bekar kardeşi),

- Gazi çocukları (Gazi bekar ise kendisi),

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler.