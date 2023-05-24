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Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin Fransız ekibi ile sözleşme uzatmasına rağmen ismi Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun, bu yaz İspanyol devine transfer olmak için flaş bir hamlede bulunacağı iddia edildi.

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