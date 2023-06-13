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Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

Paris Saint-Germain'de (PSG) mutsuz olan ve Real Madrid'e transfer olmak isteyen Kylian Mbappe, ayrılık fitilini ateşledi.

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  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    Paris Saint-Germain'de (PSG) Kylian Mbappe krizi büyüyor. Takımında mutsuz olduğu sıkça dile getirilen Fransız yıldız, ayrılık ateşini resmen yaktı. 
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    Geçtiğimiz sezon başında astronomik bir bedel karşılığında PSG ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan 24 yaşındaki futbolcu, 2+1 yıllık kontratındaki opsiyon hakkını kullanmayacağını kulübe iletti. 
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    L'Equipe'in haberine göre; PSG ise bu hamle sonrası önümüzdeki yıl yıldız isimden bonservis kazanmak için Mbappe'yi satma kararı aldı. 
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    Uzun süredir Mbappe'yle ilgilenen Real Madrid'in ise bu gelişme sonrası Fransız kulübüne astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    PSG, 2022 yılında Mbappe'nin sözleşmesini yıllık 100 milyon euro maaş+300 milyon euroya yakın imza parası karşılığında uzatmıştı. 
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    Real Madrid'de oynamak istediğini her fırsatta dile getiren Mbappe, bu sezon 43 maçta 41 gol ve 10 asistle takımının lig şampiyonluğuna katkı sağlamıştı.
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mbappe transferinin sinyallerini vermişti.
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    Perez, PSG'de forma giyen Fransız yıldızı kadrolarına katacaklarını açıklamıştı.
  • Kylian Mbappe'den Real Madrid hamlesi!

    İspanyol devinin başkanının, bir taraftarın "Kylian Mbappe'yi transfer edecek misiniz?" sorusuna "Evet imzalayacağız, ancak bu sene değil" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekerken, yaşanan son gelişmelerin ardından Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olması bekleniyor. 

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