İspanyol devinin başkanının, bir taraftarın "Kylian Mbappe'yi transfer edecek misiniz?" sorusuna "Evet imzalayacağız, ancak bu sene değil" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekerken, yaşanan son gelişmelerin ardından Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.